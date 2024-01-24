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Момент наезда автобуса на пешеходов в Петербурге попал на камеры

Из пяти получивших травмы четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Анна Назайкина 2024-01-24 18:52:01
© Фото: МВД РФ © Видео: МВД РФ

Момент выезда автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге попал на видео. Кадры «Звезде» предоставили в МВД России.

Сейчас полиция проводит проверку. Все произошло в Василеостровском районе города. Сегодня примерно в 4 часа дня рейсовый автобус выехал на тротуар и задавил пешеходов.

Как сообщили «Звезде» в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, пострадали пять человек, в том числе 16-летний подросток. Из пяти получивших травмы четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать ухудшение состояние здоровья водителя автобуса. Сейчас полиция разбирается в произошедшем.

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