Протестующие фермеры завалили Францию навозом

Французские фермеры продолжают акции протеста, в ходе которых блокируют автотрассы, жгут сено и вываливают навоз рядом с административными зданиями. Аграрии осуждают политику правительства и ЕС в сфере сельского хозяйства, которая приводит их к потере конкурентоспособности.

Фермеры выступают, в частности, против импорта мяса птицы и повышения стоимости дизельного топлива, сообщает РИА Новости. Работники сельского хозяйства критикуют ограничения на использование воды для ирригации, ограничивающие меры по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Крупнейший сельскохозяйственный профсоюз FNSEA объявил, что акции будут проходить «столько, сколько потребуется».

Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Из-за выступлений аграриев министр сельского хозяйства Марк Фено отложил презентацию нового законопроекта, который регулирует сельскохозяйственную отрасль.