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Протестующие фермеры завалили Францию навозом

Аграрии выступают, в частности, против импорта мяса птицы и повышения стоимости дизельного топлива
Владимир Рубанов 2024-01-23 19:06:01
© Фото: LucAuffret, Twitter/Х © Видео: LucAuffret, Twitter/Х

Французские фермеры продолжают акции протеста, в ходе которых блокируют автотрассы, жгут сено и вываливают навоз рядом с административными зданиями. Аграрии осуждают политику правительства и ЕС в сфере сельского хозяйства, которая приводит их к потере конкурентоспособности.

Фермеры выступают, в частности, против импорта мяса птицы и повышения стоимости дизельного топлива, сообщает РИА Новости. Работники сельского хозяйства критикуют ограничения на использование воды для ирригации, ограничивающие меры по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Крупнейший сельскохозяйственный профсоюз FNSEA объявил, что акции будут проходить «столько, сколько потребуется».

Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Из-за выступлений аграриев министр сельского хозяйства Марк Фено отложил презентацию нового законопроекта, который регулирует сельскохозяйственную отрасль.

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