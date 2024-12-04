Путин: западные страны пока не украли золотовалютные резервы РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Запада заблокировали, но пока не украли золотовалютные резервы РФ. Об этом он рассказал на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Они, правда, не сделали последнего шага - они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно», - сказал он.

Владимир Путин добавил, что в Европе и США существовало мнение, что все решения в сфере экономики принимают люди, которые понимают риски подрыва международных норм в области экономики. Однако ЕС и Штаты пошли на такие меры и заблокировала российские активы.

Он отметил, что Москва была готова принять ответные меры, но, по словам президента, такие действия «не вызывают восторга».

На том же форуме российский лидер призвал иностранных журналистов задавать ему вопросы на родном языке. Он побеседовал с журналистом из Германии на немецком языке.