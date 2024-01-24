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МО РФ сообщило об уничтожении ЗРК SAMP-T французского производства в зоне СВО

Также удалось уничтожить склады боеприпасов двух бригад ВСУ и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300.
2024-01-24 16:43:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T производства Франции. 

Этот ЗРК попал в список целей, уничтоженных или пораженных за сутки ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками. 

Также удалось уничтожить склады боеприпасов, принадлежащие 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригадам ВСУ. Еще была уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300. 

Кроме этого, огневому поражению подверглись 127 артиллерийских подразделений неприятеля на огневых позициях, а также военная техника и живая сила врага в 132 районах.

Еще в российском оборонном ведомстве заявили об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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