Минобороны России заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса SAMP-T производства Франции.

Этот ЗРК попал в список целей, уничтоженных или пораженных за сутки ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотниками.

Также удалось уничтожить склады боеприпасов, принадлежащие 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригадам ВСУ. Еще была уничтожена радиолокационная станция украинского ЗРК С-300.

Кроме этого, огневому поражению подверглись 127 артиллерийских подразделений неприятеля на огневых позициях, а также военная техника и живая сила врага в 132 районах.

Еще в российском оборонном ведомстве заявили об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.