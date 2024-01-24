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МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на Донецком направлении

Были отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе неселенного пункта Шумы в ДНР.
2024-01-24 16:35:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подразделения «Южной» группировки войск своими активными действиями улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

На данном направлении российские военные отразили две украинские атаки в районе населенного пункта Шумы. В оборонном ведомстве также сообщили о поражении живой силы и техники противника в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

На Донецком направлении украинская сторона потеряла за сутки до 220 человек. Помимо дивой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая три танка, польскую САУ Krab, американских буксируемых орудий М777 и М119, советских буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20 и двух САУ «Гвоздика».

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