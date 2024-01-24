Подразделения «Южной» группировки войск своими активными действиями улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

На данном направлении российские военные отразили две украинские атаки в районе населенного пункта Шумы. В оборонном ведомстве также сообщили о поражении живой силы и техники противника в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

На Донецком направлении украинская сторона потеряла за сутки до 220 человек. Помимо дивой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая три танка, польскую САУ Krab, американских буксируемых орудий М777 и М119, советских буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20 и двух САУ «Гвоздика».