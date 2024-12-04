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Путин побеседовал по-немецки с журналистом из Германии

Российский лидер подчеркнул важность суверенитета страны и призвал говорить на родном языке.
Таисия Кваша 2024-12-04 16:30:53
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин призвал иностранных журналистов задавать ему вопросы на родном языке на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Владимир Путин побеседовал с журналистом из Германии на немецком языке.

«Вы представляете Федеративную Республику Германия, говорите по-немецки, что вы мне вопросы задаете на английском языке?» - задался вопросом Путин.

Ранее на том же форуме президент РФ заявил о том, что страны Запада не смогли нанести стратегическое поражение экономике России. Он отметил, что экономическая сфера полностью восстановилась после попыток западных стран ослабить ее.

#Германия #Владимир Путин #Суверенитет #немецкий язык
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