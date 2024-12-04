Путин побеседовал по-немецки с журналистом из Германии

Российский президент Владимир Путин призвал иностранных журналистов задавать ему вопросы на родном языке на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Владимир Путин побеседовал с журналистом из Германии на немецком языке.

«Вы представляете Федеративную Республику Германия, говорите по-немецки, что вы мне вопросы задаете на английском языке?» - задался вопросом Путин.

Ранее на том же форуме президент РФ заявил о том, что страны Запада не смогли нанести стратегическое поражение экономике России. Он отметил, что экономическая сфера полностью восстановилась после попыток западных стран ослабить ее.