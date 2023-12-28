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Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку продлят лишь в регионах со слабым спросом

Семейную ипотеку в правительстве намерены продлить по всей стране. 
Сергей Лебедев 2023-12-28 12:17:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В России планируют с 1 июля следующего года продлить льготную ипотечную программу только в регионах, где зафиксирован слабый спрос на нее. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», - цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

При этом семейную ипотеку в правительстве намерены продлить по всей стране. 

Напомним, ранее начали действовать новые требования к льготной ипотеке, выдаваемой по ставке 8%. Первоначальный взнос увеличился с 20 до 30%.

Также максимальный размер ипотечного кредита теперь составляет шесть миллионов рублей, включая столичный регион.

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