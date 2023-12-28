Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку продлят лишь в регионах со слабым спросом

В России планируют с 1 июля следующего года продлить льготную ипотечную программу только в регионах, где зафиксирован слабый спрос на нее. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», - цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

При этом семейную ипотеку в правительстве намерены продлить по всей стране.

Напомним, ранее начали действовать новые требования к льготной ипотеке, выдаваемой по ставке 8%. Первоначальный взнос увеличился с 20 до 30%.

Также максимальный размер ипотечного кредита теперь составляет шесть миллионов рублей, включая столичный регион.