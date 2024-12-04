Эксперт: Санкт-Петербург погрузится под воду, если растают все наземные льды

Если в мире растают все наземные льды, то уровень океана может подняться до 67 метров. В этом случае будут затоплены все береговые большие города. Об этом в беседе со «Звездой» заявила гляциолог и ведущий научный сотрудник Институт географии РАН Арктике Мария Ананичева.

«Все береговые большие города будут затоплены. Например, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Амстердам. Многие, многие... Но вы понимаете, что это очень далекий прогноз. Да и может все-таки не будет такого», - отметила специалист.

Она добавила, что самым большим источником таяния наземных льдов сейчас является южное полушарие, Антарктида.

«Оттуда откалывается огромные части шельфового ледника. Они начинают идти более на юг, в теплых водах они тают. И там эти части Антарктиды часто бывают размером с город. Тут кусок был, который измеряли в два Санкт-Петербурга. Это что-то невероятное по величине», - утверждает Мария Ананичева.

Что касается Арктики, то она отражается на уровне воды менее сильно.

«Там в год, насколько я знаю, Арктика дает 0,01 мм повышения в год. Но это идет очень быстро. И это скоро уже будит доли сантиметра, а дальше будет сантиметры. Но это только Арктика», - подчеркнула эксперт.

При этом, комментируя публикацию Daily Mail о том, что через три года Арктика может полностью освободиться ото льда, специалист выразила сомнение в данном утверждении.

«Через три года не растает. Там достаточную площадь занимает морской лед... Не через три года, мое представление», - отметила Мария Ананичева.

Напомним, ранее британский таблоид ссылкой на исследования ученых сообщил, что в течение трех лет Арктика может полностью остаться безо льда. При этом, по данным специалистов, первый день безо льда гарантированно наступит в течение 9-20 лет.