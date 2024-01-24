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Глава МИД Швейцарии: без участия России не будет мирного решения по Украине

Ранее Иньяцио Кассис призывал включить Россию в обсуждение мира на Украине.
Сергей Лебедев 2024-01-24 02:13:01
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Global Look Press

Без участия России невозможно добиться каких-либо мирных решений по Украине. Такое мнение выразил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис по итогам встречи с Сергеем Лавровым.

«Без России не будет мирных решений, поскольку она принимает в этом непосредственное участие», - отметил дипломат.

Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария сейчас обсуждает условия проведения мирного саммита с центральными партнерами, такими как Россия. По его словам, альтернативы поиску консенсуса в пользу прекращения конфликта на Украине нет. Министр отметил, что вскоре намерен провести диалоги по данной тематике с Китаем и Индией.

Напомним, ранее глава МИД Швейцарии уже призывал включить Россию в обсуждение мира на Украине. Иньяцио Кассис отмечал, что, если Москва не скажет своего слова, мира не будет.

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