Глава РФПИ: западные инвесторы жалеют об уходе с российского рынка

Западные инвесторы жалеют о своем уходе с российского рынка, они хотели бы вернуться, но это будет сложно. Об этом рассказал «Звезде» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Многие инвесторы говорят нам о том, что они испытывают надежду на завершение украинского кризиса в следующем году. Они будут пытаться восстановить свои позиции. Но это сложно, так как приоритет для стран глобального Юга», - отметил он.

Глава РФПИ также добавил, что западные инвесторы начинают проявлять значимо больший интерес к инвестициям в России.

Ранее Международный валютный фонд заявил о падении производительности европейской экономики. В частности в докладе МВФ говорилось о том, что смягчение финансовых условий в Европе ослабляет восстановление частных инвестиций.