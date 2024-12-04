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Глава РФПИ: западные инвесторы жалеют об уходе с российского рынка

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций заявил, что западным инвесторам будет сложно восстановить свои позиции на отечественном рынке.
Игнат Далакян 2024-12-04 14:23:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Западные инвесторы жалеют о своем уходе с российского рынка, они хотели бы вернуться, но это будет сложно. Об этом рассказал «Звезде» генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Многие инвесторы говорят нам о том, что они испытывают надежду на завершение украинского кризиса в следующем году. Они будут пытаться восстановить свои позиции. Но это сложно, так как приоритет для стран глобального Юга», - отметил он.

Глава РФПИ также добавил, что западные инвесторы начинают проявлять значимо больший интерес к инвестициям в России.

Ранее Международный валютный фонд заявил о падении производительности европейской экономики. В частности в докладе МВФ говорилось о том, что смягчение финансовых условий в Европе ослабляет восстановление частных инвестиций.

#Экономика #Инвестиции #наш эксклюзив #Российский рынок #западные инвесторы
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