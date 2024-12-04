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Власти Германии планируют осудить 100-летнего охранника концлагеря

Грегора Форманека обвиняют в пособничестве в убийстве свыше 3,3 тысячи человек.
Глеб Владовский 2024-12-04 14:20:29
© Фото: IMAGO, Christian Ditsch, Globallookpress

Власти Германии настояли на необходимости осудить 100-летнего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен. Об этом сообщила газета Juedische Allgemeine.

По данным издания, дело против Грегора Форманека, которого обвиняют в пособничестве в убийстве свыше 3,3 тысячи человек, может быть рассмотрено региональным судом Ханау спустя 80 лет с момента окончания Второй мировой войны.

Несмотря на то что ранее в учреждении отказались рассматривать дело из-за состояния здоровья обвиняемого, Высший региональный суд Франкфурта отменил это решение. Основанием отказа послужило неудовлетворительное экспертное заключение. В связи с чем в госоргане потребовали, чтобы Форманек предстал перед судом в кратчайшие сроки поскольку.

«Если основное разбирательство будет открыто, это может стать последним судебным процессом такого рода, что подчеркивает историческую значимость разбирательства», - подчеркнули в суде Франкфурта.

Напомним, что Форманек работал в концлагере Заксенхаузен под Берлином с июля 1943 года по февраль 1945 года. Его обвинили в 3 322 случаях пособничества к убийству.

#в стране и мире #Германия #нацисты #суд #концлагерь Заксенхаузен
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