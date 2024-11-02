В Польше нашли массовое захоронение жертв нацистского концлагеря

В Старгарде на севере Польши ученые обнаружили братскую могилу с останками 200 военнопленных. Во время Второй мировой войны там располагался немецкий концлагерь. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

«Пребывание там не пережили около 6 000 человек - пленные солдаты, а также мирные жители, изгнанные из Варшавы после падения восстания. Открытия ученых Поморского медицинского университета проливают новый свет на трагическую историю этого места», - передает радиостанция.

Сообщается, что обнаруженная могила - самая большая из всех найденных ранее. В ней находится несколько сотен останков военнопленных.

«На основе анализа опознавательных знаков мы знаем, что эта братская могила была создана за несколько дней в декабре 1941 года», - приводит слова профессора университета источник.

По его словам, на останках не обнаружено следов казни, но это не означает, что нацисты не совершали военные преступления.

Сейчас ученые устанавливают точные причины смерти людей, чьи останки нашли в Старгарде.

По словам профессора, проводимое исследование восстанавливает память о жертвах и стремится к исторической справедливости. Он также отметил, что место, где нашли братскую могилу, было забыто, ее обнаружили только благодаря любителям истории.