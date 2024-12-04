МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО захотели создать безэкипажный флот

Ожидается, что флот будет предназначен для защиты инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях. Флот планируют ввести в эксплуатацию до следующего саммита НАТО, который пройдет в июле 2025 года.
Глеб Владовский 2024-12-04 13:54:12
© Фото: IMAGO, Petra Nowack globallookpress

НАТО планирует создать флот, состоящий из безэкипажных морских аппаратов. Такое заявление сделал Верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил альянса Пьер Вандье.

«Мы попробуем обсудить его (внутри альянса. - Прим. ред.), а затем вместе с союзниками будем искать подходящий способ воплотить его в жизнь», - приводит его слова портал Defense News.

Вандье также отметил, что флот будет предназначен для защиты объектов инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях. Ожидается, что пуск флота состоится до следующего саммита НАТО, который пройдет в июле 2025 года.

Спикер добавил, что сперва наблюдение за внешней активностью будет проводиться сперва над водой, а позднее начнется и подводное.

 

#в стране и мире #флот #НАТО #Средиземное море #Балтийское море #безэкипажные корабли
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 