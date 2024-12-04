В НАТО захотели создать безэкипажный флот

НАТО планирует создать флот, состоящий из безэкипажных морских аппаратов. Такое заявление сделал Верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил альянса Пьер Вандье.

«Мы попробуем обсудить его (внутри альянса. - Прим. ред.), а затем вместе с союзниками будем искать подходящий способ воплотить его в жизнь», - приводит его слова портал Defense News.

Вандье также отметил, что флот будет предназначен для защиты объектов инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях. Ожидается, что пуск флота состоится до следующего саммита НАТО, который пройдет в июле 2025 года.

Спикер добавил, что сперва наблюдение за внешней активностью будет проводиться сперва над водой, а позднее начнется и подводное.