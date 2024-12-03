«Больше поддержки»: НАТО планирует и дальше накачивать Украину оружием

Риторика Брюсселя изменилась. О возможности мирного урегулирования в НАТО говорят уже не «если», а «когда». Но есть одно «но»: в Альянсе уверены, что вести переговоры с Россией Киев должен с позиции силы. А для этого необходима дальнейшая накачка оружием и боеприпасами.

«Больше военной поддержки и меньше разговоров о том, что мог бы представлять из себя процесс мирного урегулирования. Мы с вами умные люди и понимаем, какие здесь существуют предложения, но сначала нам нужно обеспечить Украине сильную позицию в переговорах», - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте также добавил, что возможное приглашение Украины в Альянс пока не является предметом для переговоров. Как писала французская газета Le Monde, против вступления Киева в НАТО высказались США и Германия, а «за» - Франция и Великобритания.

Заседание министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло на фоне грядущей смены администрации президента Соединенных штатов. Для госсекретаря США Энтони Блинкена это последняя встреча в его должности с коллегами из Альянса.

Альянс ожидает возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Недавно с официальным визитом в личную резиденцию Трампа прибыл генсек НАТО. В интервью Financial Times он признался, что пытался отговорить Дональда Трампа от попыток заставить Украину подписать соглашение с Россией на выгодных для Кремля условиях.

Напомним, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 725 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО. Министр иностранных дел США Энтони Блинкен добавил, что это дополнительная мера поддержки Киева на момент действия полномочий действующего президента США Джо Байдена.