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«Больше поддержки»: НАТО планирует и дальше накачивать Украину оружием

Североатлантический альянс пообещал новые поставки оружия в Украину, однако вопрос о включении Киева в состав НАТО не входит в планы организации.
Константин Коковешников Таисия Кваша 2024-12-03 22:56:44
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Риторика Брюсселя изменилась. О  возможности мирного урегулирования в НАТО говорят уже не «если», а «когда». Но есть одно «но»: в Альянсе уверены, что вести переговоры с Россией Киев должен с позиции силы. А для этого необходима дальнейшая накачка оружием и боеприпасами.

«Больше военной поддержки и меньше разговоров о том, что мог бы представлять из себя процесс мирного урегулирования. Мы с вами умные люди и понимаем, какие здесь существуют предложения, но сначала нам нужно обеспечить Украине сильную позицию в переговорах», - заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте также добавил, что возможное приглашение Украины в Альянс пока не является предметом для переговоров. Как писала французская газета Le Monde, против вступления Киева в НАТО высказались США и Германия, а «за» - Франция и Великобритания.

Заседание министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло на фоне грядущей смены администрации президента Соединенных штатов. Для госсекретаря США Энтони Блинкена это последняя встреча в его должности с коллегами из Альянса.

Альянс ожидает возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Недавно с официальным визитом в личную резиденцию Трампа прибыл генсек НАТО. В интервью Financial Times он признался, что пытался отговорить Дональда Трампа от попыток заставить Украину подписать соглашение с Россией на выгодных для Кремля условиях.

Напомним, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 725 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские снаряды, ракеты и средства ПВО. Министр иностранных дел США Энтони Блинкен добавил, что это дополнительная мера поддержки Киева на момент действия полномочий действующего президента США Джо Байдена.

#в стране и мире #НАТО #сша #Дональд Трамп #Брюссель #Марк Рютте #мирные переговоры по Украине
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