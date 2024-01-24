Летчик Черняев рассказал о проблемах в обслуживании вертолетов Sea King в ВСУ

Основная проблема передаваемых Киеву немецких многоцелевых вертолетов Sea King заключается в их обслуживании, рассказал «Звезде» специалист военной вертолетной авиации, заслуженный военный летчик России Александр Черняев.

«Требуется повышенное внимание к эксплуатации, сервисному обслуживанию техники. Возможности технического сервисного сопровождения этой техники на Украине будут ограничены. Какие-то комплектующие изделия и системы сняты с производства», - сказал он.

Ранее стало известно, что Германия согласилась передать Украине транспортные вертолеты Sea King Mk41. О планах поставить Киеву машины заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на встрече контактной группы в формате Рамштайн.

«Запас остатка летного ресурса для данной техники имеет ограниченные возможности. Хотя мы прекрасно понимаем, что в условиях любых боевых действий расход ресурса авиации идет достаточно интенсивно. Насколько его хватит, гадать не будем», - констатировал Черняев.

Эксперт предположил, что Sea King будут применяться над акваторией Черного моря и могут представлять определенную опасность в противодействии ВМФ РФ. По словам Черняева, украинским летчикам потребуется время, чтобы переучиться на немецкие вертолеты, а чтобы овладеть машинами в совершенстве нужны годы.