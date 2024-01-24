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ГД подготовит обращение к парламентам США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76

Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты парламентов ФРГ и США должны осознать свою ответственность за поставку вооружений и боеприпасов киевскому режиму.
Тимур Шерзад 2024-01-24 13:56:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение от ГД к парламентариям Соединенных Штатов и Германии в связи с катастрофой Ил-76. 

Он предположил, что, возможно, хоть так поставщики киевскому режиму зенитных ракетных систем смогут понять, кому они их поставляют, и осознать свою ответственность за действия ВСУ. 

«Чтобы их депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками», - заявил Володин. 

Он подчеркнул, что депутаты этих стран должны объявить импичмент своим лидерам. 

Вячеслав Володин отметил, что украинские боевики расстреляли в воздухе своих же солдат, а также российских летчиков, которые осуществляли гуманитарную миссию. Причем расстреляли их немецкими и американскими ракетами. 

Сегодня МО РФ сообщило о катастрофе самолета Ил-76 в Белгородской области. В нем находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, предназначавшихся для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. К месту падения вылетела комиссия ВКС России, чтобы установить обстоятельства катастрофы.

#в стране и мире #сша #ФРГ #Вячеслав Володин #госдума #Киевский режим
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