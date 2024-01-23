Адвокат Блиновской объяснила ее сложности с уплатой долгов

Блогер Елена Блиновская по ряду причин не в состоянии оплатить задолженность по налогам, рассказала «Звезде» ее адвокат Наталья Сальникова.

«Единый счет налогоплательщика устроен таким образом, что на нем ежедневно начисляются пени. Они существенные, порядка 500 тысяч рублей в день. Любые поступившие суммы не факт что будут зачтены в счет текущих платежей, а будут зачтены по непонятному алгоритму», - полагает адвокат Блиновской.

Со слов адвоката «королевы марафонов», сторона защиты обращалась к следствию с ходатайством о разрешении продать некоторое имущество в счет погашения задолженности. Все эти ходатайства якобы остались без ответа. Осложняет ситуацию и тот факт, что имущество Блиновской, скорее всего, подпадет под процедуру банкротства, а ни один покупатель на такие риски не пойдет, сказала юрист.

«Закон позволяет третьим лицам заплатить за налогоплательщика. Такими лицами могут быть родственники. Нужно отметить, что все, что было у близких родственников, тоже арестовано», - напомнила адвокат.

Таким образом, считает Сальникова, у ее подзащитной нет возможности оплатить свою задолженность. Накануне блогера Елену Блиновскую поместили под стражу в следственный изолятор №6 из-за нарушения ранее установленных судом ограничений. Там она пробудет до 26 апреля.

Напомним, Елена Блиновская оказалась под следствием 27 апреля 2023 года по делу о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Ее задержали при попытке улететь за границу.