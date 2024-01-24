Политолог Кошкин предположил, что Швеция де-юре вступит в НАТО через 4 месяца

Швеция станет 32-й страной НАТО, к тому же она уже находится в строю НАТО, так как выполняет задачи учебно-боевого характера наряду с другими странами-участниками в рамках учений «Стойкий защитник-2024». Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Я глубоко убежден, к сожалению, что Швеция станет 32-й страной НАТО. При этом идет процесс согласования, и в ближайшее время мы станем свидетелями того, что и Турция, и Венгрия согласятся. И флаг Швеции будет развеваться в Брюсселе в штаб-квартире НАТО», - заявил Кошкин.

На вопрос о том, когда Швеция официально пополнит ряды стран-членов НАТО, эксперт предположил, что через четыре месяца, на момент завершения учений. Учения «Стойкий защитник-2024» анонсированы как самое крупное учение НАТО, там участвуют 31 страна и уже Швеция.

«До конца учений будет решен вопрос. С одной стороны, дают люфт для понимания, с другой стороны, есть механизмы, которые могут жестко поставить руководство стран на место. Швеция уже в строю среди государств НАТО, ждем юридическое узаконивание», - заключил он.

Напомним, Швеция подала заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в мае позапрошлого года. Для ее принятия необходимо одобрение всех членов блока. 23 января после нескольких месяцев обсуждений турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. На данный момент расширение Североатлантического альянса не одобрила Венгрия.