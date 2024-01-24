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ВСУ потеряли более 280 человек убитыми и ранеными на Донецком направлении

Также ВСУ потеряли танк, две БМП, шесть автомобилей, гаубицу Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н».
2024-01-24 12:38:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны на Донецком направлении за сутки превысили 280 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Помимо живой силы, противник потерял несколько единиц техники на данном направлении. Как уточняет начальник пресс-центра, ВС РФ уничтожили украинский танк, две БМП, шесть автомобилей, буксируемую гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Кроме того, российские военные поразили живую силу и технику пяти штурмовых бригад противника в районах Курдюмовки, Григоровки и Андреевки.

Между тем начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по украинским взводным опорным пунктам в районе Макеевки. Суточные потери украинской стороны на Купянском направлении составили до 45 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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