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Тяжелые огнеметы нанесли три удара по опорным пунктам ВСУ под Макеевкой

Кроме того, мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки.
2024-01-24 11:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по украинским взводным опорным пунктам в районе Макеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 45 человек. Помимо живой силы, противник потерял несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика» и три миномета.

Кроме того, ВС РФ на Купянском направлении отразили шесть украинских атак в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки, сохранив за собой позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #Купянское направление
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