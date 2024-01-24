Тяжелые огнеметы нанесли три удара по опорным пунктам ВСУ под Макеевкой

Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по украинским взводным опорным пунктам в районе Макеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 45 человек. Помимо живой силы, противник потерял несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика» и три миномета.

Кроме того, ВС РФ на Купянском направлении отразили шесть украинских атак в районах Синьковки, Макеевки и Табаевки, сохранив за собой позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.