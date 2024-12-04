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У двух россиян под Хабаровском изъяли незаконно добытые 260 кг черной икры

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли у двух россиян свыше 310 кг рыбы осетровых видов, на которые не было соответствующих документов.
Глеб Владовский 2024-12-04 11:48:44
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ РФ

В Хабаровском крае силовики изъяли у двух россиян незаконно добытые 260 кг черной икры. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

«Пресечен незаконный оборот незаконно добытых особо ценных водных биологических ресурсов. В Ульчском районе Хабаровского края у двух граждан РФ обнаружено и изъято 260 кг черной икры и свыше 310 кг рыбы осетровых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения», - заявил официальный представитель ведомства Виталий Белокопытов.

В ФСБ России также сообщили, что  заведено уголовное дело по статье 258.1 ч.3 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу - Прим.Ред.).

Правонарушителям грозит от четырех лет принудительных работ со штрафом в размере до одного миллиона рублей до четырех лет лишения свободы.

#в стране и мире #Хабаровский край #ЕАО #осетровые #черная икра
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