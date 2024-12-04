ВСУ семь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские националисты семь раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

В телеграм-канале ведомства уточняется, что при обстрелах погибли два мирных жителя, еще один получил ранения. Также из-за атак противника был поврежден один из объектов гражданской инфраструктуры, один автомобиль и пять жилых домов.

За прошлые сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 16 боеприпасов, повредив три жилых домостроения. О жертвах или пострадавших не сообщалось.