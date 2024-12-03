ВСУ выпустили 16 боеприпасов по территории ДНР за сутки

Украинские националисты шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Как сообщает представительство республики в СЦКК, боевики выпустили 16 боеприпасов.
«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Шесть обстрелов на горловском направлении», - говорится в телеграм-канале представительства.
Из-за обстрелов оказались повреждены три жилых дома. О жертвах или пострадавших информации нет.
Из-за атак ВСУ на Донецкую Народную Республику страдают мирные жители. Так, в конце ноября при обстреле боевиками Горловки ранения получили 12 человек, в том числе глава Никитовского района города Ирина Джеломанова.
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