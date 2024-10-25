С 2025 года в Москве внедрят электронные паспорта для мигрантов

В Москве с 2025 года иностранным гражданам будут выдавать электронные паспорта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что удостоверение будет содержать все данные об иностранце - дату приезда, биометрию, место работы, прописку, регистрацию.

«Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», - приводит его слова ТАСС.

Собянин также указал, что введение электронного документа будет проводиться в рамках эксперимента. В случае если в электронном документе, который полицейские будут проверять в первую очередь, обнаружат проблемы, то против мигранта примут соответствующие меры.

Ранее в МВД России сообщили, что с 1 декабря мигрантов будут проверять по фото и дактилоскопическим данным в аэропортах Москвы.