МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 2025 года в Москве внедрят электронные паспорта для мигрантов

Документ будет содержать личные данные иностранца. Выдачу удостоверений проведут в рамках эксперимента.
Глеб Владовский 2024-10-25 14:11:20
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Москве с 2025 года иностранным гражданам будут выдавать электронные паспорта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что удостоверение будет содержать все данные об иностранце - дату приезда, биометрию, место работы, прописку, регистрацию.

«Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, есть соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные», - приводит его слова ТАСС.

Собянин также указал, что введение электронного документа будет проводиться в рамках эксперимента. В случае если в электронном документе, который полицейские будут проверять в первую очередь, обнаружат проблемы, то против мигранта примут соответствующие меры.

Ранее в МВД России сообщили, что с 1 декабря мигрантов будут проверять по фото и дактилоскопическим данным в аэропортах Москвы.

#Москва #в стране и мире #электронный паспорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 