Минобороны показало возведение понтонного моста в Курской области

Военнослужащие понтонно-мостовой бригады группировки войск «Север» возвели мост в приграничном районе Курской области. Кадры работы бойцов публикует Минобороны России.

Место для наведения понтонного моста выбрали на реке в одном из освобожденных от боевиков ВСУ населенном пункте. Переправа была необходима для прохождения военной и гражданской техники.

Сначала саперы обследовали подъезды к реке и береговую линию, после чего обозначили участки, наиболее подходящие для переправы.

«Поступает задача, мы наводим ленту моста. От нас зависит продвижение войск и эвакуация мирных жителей», - рассказал командир роты с позывным Лис.

На всю работу ушли считанные минуты. Сначала номера расчетов сбросили в воду речные и береговые звенья. После инженеры приступили к их соединению.

Военнослужащие закрыли палубные и днищевые замки, пока катер удерживал звенья на воде в линии.

Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн груза. Чем больше таких звеньев в сцепке, тем большей грузоподъемностью обладает переправа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.