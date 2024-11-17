МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало возведение понтонного моста в Курской области

Возведение моста подвергалось опасности из-за возможного обстрела артиллерией, минометами и FPV-дронами противника.
2024-11-17 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие понтонно-мостовой бригады группировки войск «Север» возвели мост в приграничном районе Курской области. Кадры работы бойцов публикует Минобороны России.

Место для наведения понтонного моста выбрали на реке в одном из освобожденных от боевиков ВСУ населенном пункте. Переправа была необходима для прохождения военной и гражданской техники.

Сначала саперы обследовали подъезды к реке и береговую линию, после чего обозначили участки, наиболее подходящие для переправы.

«Поступает задача, мы наводим ленту моста. От нас зависит продвижение войск и эвакуация мирных жителей», - рассказал командир роты с позывным Лис.

На всю работу ушли считанные минуты. Сначала номера расчетов сбросили в воду речные и береговые звенья. После инженеры приступили к их соединению.

Военнослужащие закрыли палубные и днищевые замки, пока катер удерживал звенья на воде в линии.

Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн груза. Чем больше таких звеньев в сцепке, тем большей грузоподъемностью обладает переправа.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #понтонный мост #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 