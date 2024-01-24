Эксперт Хлебников: Анкара одобрила членство Швеции в НАТО, получив бонусы

Решение турецкого парламента, одобрившего вступление Швеции в НАТО, может быть результатом политического торга. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал эксперт по Ближнему Востоку российского Совета по международным делам Алексей Хлебников.

«Турция является членом НАТО и второй после США армией альянса. Это довольно важный член блока и игрок, у которого есть свои интересы. Здесь обычный торг в рамках преследования своих интересов по поводу курдов и поддержки Финляндией и Швецией Рабочей партии Курдистана, которая является террористической в Турции. Здесь, на мой взгляд, это использовалось как некий торг», - предположил Хлебников.

И здесь, вероятно, официальная Анкара добилась определенных уступок, полагает эксперт. В любом случае переговоры подобного рода растянуты во времени, сказал Хлебников. Не исключено и то, что США надавили на своих турецких союзников, используя их слабые места.

«Турецкая экономика не является слишком сильной и в последние годы испытывает ряд проблем. Экономический фактор здесь может быть, инвестиции, риск дополнительных санкций. США в последние годы уже делали точечные санкции против Турции за ее политику в отношении сирийских курдов и закупку у России вооружений. Поэтому имеются определенные рычаги, и не стоит исключать роль влияния Вашингтона на эти процессы», - заключил эксперт по Ближнему Востоку.

Накануне на пленарном заседании турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Теперь дело за подписью Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, в стане противников шведского членства в альянсе осталась только Венгрия. Напомним, официальный Стокгольм подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае позапрошлого года.