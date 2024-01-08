«Маневрировали к нам и от нас»: офицер Черморфлота о ночном разгроме катеров ВСУ

Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов и безэкипажных катеров в Черном море. Военнослужащие провели артиллерийскую стрельбу и бомбометание. В том, что основные морские пути находятся под охраной и днем, и ночью, убедилась наш корреспондент в ходе тренировочных стрельб моряков-черноморцев.

Непрерывной стрельбой по цели работает артиллерийская установка. Ее скорострельность - до 120 выстрелов в минуту. Объект, несущий угрозу кораблю, обезврежен за полминуты - раньше, чем он приблизился и успел навредить.

Недавнюю ночную атаку морских дронов-камикадзе расчеты отражали дольше. Тогда беспилотники пытались атаковать корабль группой.

«Мы находились в открытом море, время было ночное. Видимость была не очень хорошая. Обнаружили оптическим ночным каналом БЭКи (безэкипажные катера. - Прим.ред.) и уничтожили три штуки в эту же ночь. Они маневрировали к нам и от нас и опять к нам. Попытка была атаковать нас, но эту попытку мы пресекли расчетом артиллерийской установки», - сказал офицер Черноморского флота.

Для уничтожения малоразмерных целей - идеальное орудие, уверен командир боевой части. Широкий угол поворота и наводится за секунды. Впрочем против безэкипажных катеров на корабле много и других эффективных средств. В том числе - корабельные пулеметные установки.

На корабле по каждому борту выставлена боевая вахта. Приближение любого объекта - это повышенная угроза, в ответ на которую последует моментальная реакция.

О том, что Украина готовит теракты у побережья Крыма и в наших территориальных водах, известно. ВСУ направляют сюда безэкипажные катера камикадзе. А Черноморский флот результативно ведет охоту на плавучих диверсантов. Какие-то уничтожаются, другие выбрасываются на берег сами под воздействием наших средств РЭБ.

Пока эти дроны плывут в сторону Крыма, они угрожают в целом гражданскому судоходству. Поэтому основные морские пути постоянно охраняют отряды боевых кораблей Черноморского флота. Моряки придерживаются правила - уничтожать их подальше от нашего берега.