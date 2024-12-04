Глава представительства Европейского союза Янис Мажейкс приказал Кишиневу содействовать созданию прозападной партии «За европейскую Молдавию» с бывшим главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней России.

«Властям надлежит обеспечить ее прохождение в парламент, где "За европейскую Молдавию" и "Действие и солидарность" сформируют правительственную коалицию», - сообщает СВР.

Кроме того, Мажейкс потребовал «навести порядок» в Гагаузии и привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции. Так, он предписал отстранить от должности Евгению Гуцул и арестовать основных членов ее команды.

В сообщении также говорится, что грубое вмешательство западных стран во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу, как показывает опыт. Как отметили в СВР, разрушительное воздействие ЕС на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества.

«Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности», - говорится в заявлении.

Ранее во время предыдущих выборов президента Молдавии полиция заявила о прослушке тысяч граждан. Отмечалось, что власти страны потратили много денег на слежку за тысячами граждан в рамках расследования дел о подкупе избирателей.

Выборы в парламент Молдовы запланированы на 2025 год. Точная дата пока неизвестна.