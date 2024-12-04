Глава представительства Европейского союза Янис Мажейкс приказал Кишиневу содействовать созданию прозападной партии «За европейскую Молдавию» с бывшим главой внешнеполитического ведомства Николаем Попеску. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней России.
«Властям надлежит обеспечить ее прохождение в парламент, где "За европейскую Молдавию" и "Действие и солидарность" сформируют правительственную коалицию», - сообщает СВР.
Кроме того, Мажейкс потребовал «навести порядок» в Гагаузии и привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции. Так, он предписал отстранить от должности Евгению Гуцул и арестовать основных членов ее команды.
В сообщении также говорится, что грубое вмешательство западных стран во внутренние дела других государств всегда ведет к дестабилизации и хаосу, как показывает опыт. Как отметили в СВР, разрушительное воздействие ЕС на Молдавию уже привело к катастрофической поляризации местного общества.
«Тем самым была заложена бомба замедленного действия под фундамент молдавской государственности», - говорится в заявлении.
Ранее во время предыдущих выборов президента Молдавии полиция заявила о прослушке тысяч граждан. Отмечалось, что власти страны потратили много денег на слежку за тысячами граждан в рамках расследования дел о подкупе избирателей.
Выборы в парламент Молдовы запланированы на 2025 год. Точная дата пока неизвестна.
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