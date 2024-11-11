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Полиция Молдавии заявила о прослушке тысяч граждан в ходе выборов

За последние месяцы также увеличилось количество обысков молдаван местной полицией.
Карина Тазетдинова 2024-11-11 00:33:34
© Фото: MOLDPRES XinHua Globallookpress

Власти Молдавии потратили много денег на слежку за тысячами граждан в рамках расследования дел о подкупе избирателей, сообщил глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернеэуцяну.

«Хочу сказать, что в рамках расследований под особым наблюдением были сотни человек, если не тысячи», - сказал он в разговоре с Ziarul de Garda.

По его словам, чтобы прослушивать 300-400 человек нужно большое количество сотрудников. Чернеэуцяну также отметил, необходимость прохождения бюрократических процедур, которые затрудняют процесс слежки.

Местная полиция считает, что схемы по покупке голосов избирателей связаны с делами о незаконном финансировании политсил. В последние месяцы правоохранители регулярно проводят обыски.

Ранее лидер партии «Победа» Илан Шор заявил, что молдавская оппозиция владеет фактами фальсификации выборов президента республики на зарубежных участках.

#Молдавия #прослушка #Выборы президента #фальсификация #Виорел Чернеэуцяну
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