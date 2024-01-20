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Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на Сватово-Кременном направлении

Летчики мастерски ушли от ракет противника и без происшествий вернулись на аэродром базирования.
2024-01-20 09:02:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил технику и живую силу ВСУ на Сватово-Кременном направлении зоны специальной военной операции. Видео опубликовало Минобороны России.

Экипаж вертолета, пользуясь особенностями рельефа, смог на малой высоте максимально приблизится к противнику и выпустить с кабрирования авиационные средства поражения. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение всех намеченных целей.

Затем летчики выполнили противоракетный маневр и, отстрелив тепловые ловушки, ушли из зоны поражения противника. Боевая машина без происшествий вернулась на аэродром базирования.

Ранее Минобороны России показало, как штурмовики ВКС России Су-25 ударили по опорникам боевиков на Донецком направлении. Российские самолеты неуправляемыми ракетами уничтожили позиции противника, а после выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны РФ #спецоперация #Ка-52 «Аллигатор» #МО РФ
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