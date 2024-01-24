Глава МИД Палестины назвал «капризами» позицию премьер-министра Израиля

Позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, настаивающего на продолжении боевых действий в секторе Газа, является его «капризами». Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Преследует лишь одну цель - свое собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев, в ущерб миру и безопасности для всех», - отметил глава МИД Палестины.

Рияд аль-Малики назвал действия ЦАХАЛ сознательной попыткой причинения вреда народу Палестины. Ранее он призвал ввести санкции в отношении Израиля.

По его словам, нужно положить конец безнаказанности и начать процесс привлечения к ответственности.