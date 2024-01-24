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Глава МИД Палестины назвал «капризами» позицию премьер-министра Израиля

Рияд аль-Малики назвал действия ЦАХАЛ сознательной попыткой причинения вреда палестинскому народу.
Сергей Лебедев 2024-01-24 00:56:01
© Фото: Dana Kopel, XinHua, Globallookpress

Позиция израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, настаивающего на продолжении боевых действий в секторе Газа, является его «капризами». Об этом заявил палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Преследует лишь одну цель - свое собственное политическое выживание в ущерб выживанию миллионов палестинцев, в ущерб миру и безопасности для всех», - отметил глава МИД Палестины.

Рияд аль-Малики назвал действия ЦАХАЛ сознательной попыткой причинения вреда народу Палестины. Ранее он призвал ввести санкции в отношении Израиля.

По его словам, нужно положить конец безнаказанности и начать процесс привлечения к ответственности.

#мид #Израиль #сектор Газа #палестина #СБ ООН #Рияд аль-Малики #беньямин нетаньяху
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