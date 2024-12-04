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Более 140 человек стали жертвами неизвестного вируса в Африке

Симптомы болезни такие же, как у гриппа и коронавируса - высокая температура, сильная головная боль.
Анастасия Бобылева 2024-12-04 01:02:39
© Фото: Stringer,ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В провинции Кванго Демократической Республики Конго неизвестный вирус унес жизни 143 человек. Об этом пишет агентство Reuters.

Болезнь похожа на грипп и коронавирус - больные жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.  Однако врачи не смогли определить точный диагноз тем, кто обращался к ним. В итоге заразившиеся умирали прямо в своих домах, как сообщает 360.

Больше всего среди заболевших женщин и детей. В провинцию направили специалистов, которые изучат болезнь и определят, откуда она взялась. Количество зараженных продолжает расти.

Ранее в России началась разработка препаратов против инфекций, которые могут привести к новой пандемии. Об этом рассказали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сейчас на стадии испытаний уже находятся препараты от оспы обезьян, лихорадок Марбург и Ласса и птичьего гриппа типа А.

#Африка #Вирус #Конго
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