МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил, что у РФ нет оснований для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Песков подчеркнул, что на данный момент позиции Москвы и Киева остаются противоположными.
Анастасия Бобылева 2024-12-04 00:44:27
© Фото: БелТА РИА Новости

В настоящее время нет оснований для российско-украинских переговоров, так как позиции Москвы и Киева остаются противоположными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», - заявил он «Известиям».

Он отметил, что многие страны выразили готовность стать площадкой для диалога, в том числе Катар. По словам Пескова, в Кремле признательны всем странам, которые готовы помочь с переговорами.

Ранее в Кремле заявили о невозможности «заморозки» конфликта на Украине. По словам Пескова, такой вариант России не подходит.

#в стране и мире #Украина #переговоры #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 