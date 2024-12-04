Песков заявил, что у РФ нет оснований для переговоров с Украиной

В настоящее время нет оснований для российско-украинских переговоров, так как позиции Москвы и Киева остаются противоположными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», - заявил он «Известиям».

Он отметил, что многие страны выразили готовность стать площадкой для диалога, в том числе Катар. По словам Пескова, в Кремле признательны всем странам, которые готовы помочь с переговорами.

Ранее в Кремле заявили о невозможности «заморозки» конфликта на Украине. По словам Пескова, такой вариант России не подходит.