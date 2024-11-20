МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле отвергли возможность «заморозки» конфликта на Украине

Дмитрий Песков подчеркнул, что России важно достичь своих целей в отношении Украины.
Тимур Шерзад 2024-11-20 12:07:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для России не подходит вариант с «заморозкой» конфликта на Украине. Он сделал это в ходе общения с журналистами.

Песков отметил, что Владимир Путин постоянно заявляет о своей готовности к контактам и переговорам относительно урегулирования ситуации на Украине. 

«Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет», - сказал Песков. 

Он уточнил, что для России важно достичь на Украине заявленных ранее целей.

Кроме этого, Дмитрий Песков сообщил, что президент России уже дал поручения по защите Крымского моста на фоне применения Киевом ракет ATACMS.

#переговоры #Дмитрий Песков #в стране мире #конфликт на Украине #Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 