В Кремле отвергли возможность «заморозки» конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для России не подходит вариант с «заморозкой» конфликта на Украине. Он сделал это в ходе общения с журналистами.

Песков отметил, что Владимир Путин постоянно заявляет о своей готовности к контактам и переговорам относительно урегулирования ситуации на Украине.

«Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет», - сказал Песков.

Он уточнил, что для России важно достичь на Украине заявленных ранее целей.

Кроме этого, Дмитрий Песков сообщил, что президент России уже дал поручения по защите Крымского моста на фоне применения Киевом ракет ATACMS.