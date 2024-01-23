Путин закрепил единый статус многодетной семьи

Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий единый статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее единого подхода к определению статуса многодетной семьи в стране не было. Региональные власти сами определяли критерии многодетности. Минтруд РФ ранее предложил считать многодетными семьи, в которых родители воспитывают троих и более детей, включая опекаемых несовершеннолетних.

В начале января Владимир Путин посетили Чукотку, где пообщался с многодетными родителями. Глава государства рассказал о важности государственной поддержки таких семей. По словам Путина, сейчас становится модным иметь много детей. Согласно результатам опросов более половины мужчин и женщин хотели бы иметь двух и более детей.