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В Вооруженных силах Белоруссии стартовала штабная тренировка

Военные отработают вопросы применения войск в современных условиях, с учетом развития ситуации на европейском континенте.
Ян Брацкий 2024-01-23 09:18:01
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости

В Вооруженных силах Белоруссии стартовала совместная штабная тренировка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления ВС под руководством начальника Генерального штаба - первого замминистра обороны Республики Беларусь проводится совместная штабная тренировка», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ходе тренировки военные отработают вопросы планирования применения войск, разработанные «с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях», пишет RT.

В ноябре прошлого года в Москве состоялась совместная коллегия глав оборонных ведомств России и Белоруссии. В частности, Сергей Шойгу заявил, что в сложившейся международной обстановке приоритетной задачей Минобороны России является обеспечение военной безопасности Союзного государства.

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