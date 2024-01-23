В Вооруженных силах Белоруссии стартовала штабная тренировка

В Вооруженных силах Белоруссии стартовала совместная штабная тренировка. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления ВС под руководством начальника Генерального штаба - первого замминистра обороны Республики Беларусь проводится совместная штабная тренировка», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ходе тренировки военные отработают вопросы планирования применения войск, разработанные «с учетом прогноза развития ситуации на европейском континенте, а также опыта применения военной силы в современных условиях», пишет RT.

В ноябре прошлого года в Москве состоялась совместная коллегия глав оборонных ведомств России и Белоруссии. В частности, Сергей Шойгу заявил, что в сложившейся международной обстановке приоритетной задачей Минобороны России является обеспечение военной безопасности Союзного государства.