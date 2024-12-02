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Названа причина гибели четырех детей в семье в Красноярском крае

По данным экспертизы, дети отравились инсектицидами.
Глеб Владовский 2024-12-02 13:52:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае в сентябре стало отравление инсектицидами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами. - Прим. ред.) системного действия... Установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов... в организм детей», - подчеркнули в ведомстве.

В СК добавили, что накануне трагедии отец семейства обработал дом от насекомых инсектицидным аэрозолем. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям отца погибших детей.

Напомним, что 23 сентября в Назаровском районе Красноярского края четверо детей скончались в результате отравления инсектицидами, попавшими в пищу. Родители детей были госпитализированы, но вскоре их выписали.

#Красноярский край #СК РФ #пищевое отравление #инсектицид
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