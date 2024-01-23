Летчики Су-25 атаковали боевиков на Краснолиманском направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по живой силе националистов и бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

Перед пуском неуправляемых ракет С-8 летчики заняли предельно малую высоту. Атака производилась с кабрированием. Все цели успешно поражены, что подтвердил передовой авиационный наводчик.

«Выполнив подлет к точке маневрирования выполнили маневр нанесения авиационного удара с дальнейшим уходом под нижнюю зону действия ПВО противника», - рассказал летчик самолета Су-25.

После успешного выполнения боевой задачи летчики Су-25 вернулись на аэродром вылета, где механики провели осмотр самолетов, ведь они должны быть готовы к вылету в любое время суток.

Ранее экипажи Су-25 ВКС России нанесли точные удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на Донецком направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.