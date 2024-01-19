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Су-25 ударили по подразделениям националистов на Донецком направлении

Все цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.
2024-01-19 07:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС России нанесли точные удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорном пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы наших летчиков.

После применения авиационных средств поражения военнослужащие выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Как сообщил передовой авиационный наводчик (ПАН), экипажам удалось поразить все указанные цели. Полет прошел в штатном режиме.

«Выполнили взлет, выход в район выполнения боевой задачи. Отработали неуправляемыми ракетами. Выполнили заход, возврат на аэродром, заход на посадку и посадку!» - рассказал летчик Су-25 с позывным «Беркут».

Ранее российские Су-25 ликвидировали украинскую пехоту неуправляемыми ракетами. Помимо уничтожения живой силы, были разрушены вражеские опорные пункты.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #армия #Су-25 #штурмовики #донецкое направление
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