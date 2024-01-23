В Минобороны рассказали о подвиге танкового батальона, сорвавшего прорыв ВСУ

В Минобороны России рассказали о подвиге танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова, который вел оборонительные бои на «важном направлении». Российские танкисты уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники, сообщили в оборонном ведомстве.

Благодаря этому не был допущен прорыв ВСУ на оборонительной линии вверенного участка.

«Противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал», - отметили в министерстве.

Отразить контрнаступление противника удалось благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению, добавили в МО РФ.

Ранее в бою, где противник превосходил российскую танковую роту как числом бронетехники, так и количеством личного состава, отличился майор, Герой России Андрей Митяшин, который был лично награжден Владимиром Путиным за уничтожение националистов в зоне спецоперации. Его экипаж уничтожил около пяти танков и несколько БМП, некоторые из них были натовского образца. Боевики были отброшены на исходные рубежи и понесли большие потери.