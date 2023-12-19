Награжденный Путиным Митяшин рассказал, как его роте удалось победить в неравном бою

Экипаж майора Митяшина в бою уничтожил около пяти танков противника и несколько БМП.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Майор, Герой России Андрей Митяшин, которому президент Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» за уничтожение националистов в зоне спецоперации, заявил, что в боях противник превосходил его танковую роту как числом бронетехники, так и количеством личного состава. Однако бойцам ВС РФ удалось победить даже в неравном бою.

«В этих боях безусловно противник превосходил нас числом и по бронетехнике. Применялись образцы вооружения НАТО», - сказал Митяшин.

Майор отметил, что боевики были отброшены на исходные рубежи и понесли большие потери. Его экипаж уничтожил около пяти танков и несколько БМП. Некоторые из них были натовского образца.

«Уничтожили экипажем порядка 5-6 танков, также несколько БМП, в том числе образцы НАТО», - отметил Митяшин.

Он заявил, что испытывает гордость за себя и экипаж. По его словам, награда принадлежит всему личному составу батальона.

Напомним, что Путин 19 декабря вручил медали Героям России на Торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной в Москве. Президент подчеркнул, что военнослужащие работали на сложнейших участках в зоне СВО.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.