Экипаж танка Т-80БВМ с Камчатки показал мастерство выживания на Шахтерском направлении. Он в составе колонны отправился на помощь подорвавшимся на минах товарищам.

«Первое воздействие противника было на колону, при нас в дальнейшем колона отошла в направлении наступления, мы соответственно оттянулись на свою задачу по эвакуации машины», - рассказал командир танка Геккон.

Противник открыл огонь по танкистам из миномета и гексакоптеров «Баба-Яга». Но бойцы группировки войск «Восток» не растерялись, тут же заняли круговую оборону и отбили налет вражеских дронов. После чего успешно выполнили боевую задачу.

Действовать нашим бойцам всегда нужно молниеносно. Ведь танковые экипажи не только прикрывают войска, но и служат настоящей наживкой отвлекая внимание противника.

Сохранить технику и жизни помогает специальная защита. Боевую машину буквально под куполом защищают мангал, решетки и специальные тралы. С беспилотниками хорошо справляются средства радиоэлектронной борьбы, которые не дают близко подлететь украинским дронам. Наши бойцы хорошо изучили вражеские методы нападения, и отбивают любые попытки нанести ответный удар.

«Страха не было, это не в первой, но адреналин был. Не потерялись ничего, сразу вышел, достал автомат, приняли круговую оборону. Ну как обычный день, это работа, долг», - поделился механик-водитель с позывным Али.

Один из танков бойцы назвали в честь геккона. Их уже на протяжении 8 лет разводит командир. Говорит, эти рептилии настоящие мастера маскировки и выживания.

«Они стремятся выжить в этой суровой жизни. И мы маскируемся, стараемся обмануть противника. Тем самым сохранив и машину и экипаж для выполнения боевых задач», - объяснил Геккон.

Работают наши танкисты как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, что позволяет оставаться незамеченными. Сейчас боевой Т-80БВМ на небольшом отдыхе. Бойцам нужно подлатать защиту и экипаж снова заступит на боевое дежурство.

Ранее экипаж Т-72 дал отпор превосходящим силам ВСУ на Южно-Донецком направлении. Против российских танкистов из Бурятии боевики выкатили все доступные силы, включая беспилотники «Баба-Яга», FPV-дроны, артиллерию, но бурятские военнослужащие вышли из него победителем.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.