FPV-дроны, гексакоптер «Баба Яга», артиллерия, - что только ни задействовали ВСУ на Южно-Донецком направлении, чтобы остановить наш танк Т-72. Ранее этот же экипаж выстоял в бою против двух вражеских танков. Бойцам удалось на восемь километров вклиниться в позиции противника, все там разворошить и вернуться целыми. Такой дерзости от танкистов группировки войск «Восток» украинские боевики не ожидали. Они пытались нанести ответный удар, но наши воины оказались гораздо сильнее.

«Мы делаем свое дело. Цели поставленные Верховным Главнокомандующим, цели СВО, мы достигаем. Не сказать, что это будет быстро. Неофашизм тут зарождался долго, поэтому на его искоренение нам нужно время», - рассказал командир танкового взвода с позывным Мексиканец.

На охоту за танковым экипажем из Бурятии боевики выкатили все доступные силы. Машину по ходу движения встречала артиллерия, били дроны, и даже «Баба Яга» - крупный беспилотник, которым противник обычно работает ночью. Здесь его задействовали днем.

«Ну это неописуемо. Все происходит в мгновение, кажется что минут 15, а по времени два-три часа прошло. Иногда только посмотрим друг на друга и уже понимаем все без слов», - признался наводчик-оператор с позывным Петруха.

Это не первый бесстрашный выход бурятских танкистов. До этого экипаж Т-72 вступал в бой сразу с двумя украинскими танками и вышел из него победителем. А еще один танковый расчет недавно отбил у противника БТР М113 зарубежного производства.

Прямо во время наступления зарубежный бронетранспортер сломался. Как потом выяснили наши военные, вышла из строя коробка передач. Экипаж из Забайкалья напугал ремонтную бригаду ВСУ своими выстрелами и спокойно забрал технику.

«Маневренная и быстрая машина. Пулемет нам никакой угрозы не представляет, так как мы танкисты. Пехоту только заводить. Так ничего особенного в ней нет. Наша техника, мне кажется, лучше», - заверил командир танковой роты с позывным Чита.

Такие бронетранспортеры выпускались в США до 2007 года. Теперь же весь неликвид отправляют украинской армии.