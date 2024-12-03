В NASA зафиксировали приближение к Земле двух опасных астероидов

К Земле приближаются два «потенциально опасных астероида». Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на NASA.

По данным ученых, высота летающих объектов составляет примерно 400 метров, что сопоставимо с Эмпайр-стейт-билдинг. Предполагается, что 3 и 4 декабря астероид 2007 JX2 пройдет на расстоянии около пяти миллионов километров от Земли, а 2020 XR - около двух миллионов километров.

«Для сравнения: Луна вращается вокруг нашей планеты на расстоянии 238 900 миль (384472 км - Прим.ред.), а ближайшая планета Венера находится на расстоянии около 24 миллионов миль (38 640 000 км - Прим.ред.)», - говорится в материале.

Это далеко не первый случай, когда «потенциально опасные астероиды» пролетают на таком расстоянии от Земли. Так, 6 декабря 2023 года зафиксировали приближение летающего объекта на расстоянии 5,5 миллиона километров.