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В NASA зафиксировали приближение к Земле двух опасных астероидов

По данным ученых, крупные объекты пролетят в окрестностях планеты 3 и 4 декабря.
Глеб Владовский 2024-12-03 06:41:05
© Фото: NASA Goddard Globallookpress

К Земле приближаются два «потенциально опасных астероида». Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на NASA.

По данным ученых, высота летающих объектов составляет примерно 400 метров, что сопоставимо с Эмпайр-стейт-билдинг. Предполагается, что 3 и 4 декабря астероид 2007 JX2 пройдет на расстоянии около пяти миллионов километров от Земли, а 2020 XR - около двух миллионов километров.

«Для сравнения: Луна вращается вокруг нашей планеты на расстоянии 238 900 миль (384472 км - Прим.ред.), а ближайшая планета Венера находится на расстоянии около 24 миллионов миль (38 640 000 км - Прим.ред.)», - говорится в материале.

Это далеко не первый случай, когда «потенциально опасные астероиды» пролетают на таком расстоянии от Земли. Так, 6 декабря 2023 года зафиксировали приближение летающего объекта на расстоянии 5,5 миллиона километров.

#в стране и мире #астероид #NASA #потенциально опасный астероид
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