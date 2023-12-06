Опасный астероид сблизится с Землей 6 декабря

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Шестого декабря рядом с Землей пролетит опасный астероид 139622 (2001 QQ142), имеющий диаметр до 1,2 километра. Расстояние между ним и планетой составит примерно 5,5 миллиона километров.

Как сообщает «360» со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов космического агентства NASA, небесное тело максимально приблизится к Земле примерно в 21:00 UTC. Его диаметр может достигать от 540 метров до 1,2 километров. Скорость астероида оценивают в 6,66 километров в секунду.

По мнению ученых, потенциально опасными космическими объектами считаются те, что пересекают орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллиона километров.

Как сообщалось ранее, в августе ожидалось приближение к Земле потенциально опасного астероида диаметром до 960 метров. Предполагалось, что 23 августа он пролетит на расстоянии примерно в 6,1 миллиона километров от планеты.