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В Цзянсу ввели в эксплуатацию последнюю часть газопровода между КНР и РФ

Теперь все части энергетического проекта России и Китая оказались соединены.
Анастасия Бобылева 2024-12-03 06:03:01
© Фото: Минобороны России

Последний участок газопровода между Россией и Китаем ввели в эксплуатацию. Об этом сообщила Государственная корпорация по управлению нефтепроводами и газопроводами КНР.

Таким образом, все части энергетического проекта оказались соединены, пишет ТАСС. Последний участок Наньтун - Лучжи находится в китайской провинции Цзянсу. Как подчеркнул оператор, этот проект внес большой вклад «в улучшение структуры энергопотребления Китая».

Китайская часть газопровода «Сила Сибири» проходит от города Хайхэ до Шанхая. Согласно договоренностям между «Газпромом» и китайской CNPC, к декабрю 2024 года планируется вывести поставки российского газа в КНР на максимальный уровень.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Он сообщил, что политики подтвердили взаимную заинтересованность в диалоге по вопросам энергетики.

#Китай #Россия #в стране и мире #газ #сила сибири
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