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Расчет миномета «Тюльпан» пресек попытку наступления ВСУ

Операторы БПЛА передали координаты расчету «Тюльпана», после чего минометчики прицельным огнем ударили по группе мотопехоты противника.
2024-12-03 05:25:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие минометной батареи группировки войск «Восток» остановили неудачную попытку наступления подразделений ВСУ на одном из направлений в зоне СВО. Кадры их работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Данные минометчики получили от операторов БПЛА. После этого они ударили по группе мотопехоты, которая пыталась пойти в наступление на позиции российских штурмовиков. В течении нескольких часов расчет 240-мм самоходного миномета «Тюльпан» непрерывно накрывал огнем подразделения ВСУ. В результате боя противник потерял эффект неожиданности и наступательную инициативу, рассеявшись в лесном массиве.

«Большими минами работаем, так как сейчас фронт у нас смещается, чтобы нам подальше достать. Работали по взводным опорным пунктам противника, огневым точкам и хорошо бетонированным блиндажам. Разбирали их», - рассказал старший офицер батареи с позывным Селенга.

В результате слаженных действий артиллерии и штурмовых подразделений группировки войск «Восток» противник потерял до 50 военнослужащих, семь автомобилей и три боевых бронированных машины.

Ранее расчет ПТРК «Метис» поразил группу пехоты ВСУ в Запорожской области. Координаты цели удалось узнать благодаря работе разведывательного дрона.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#миномет #ВСУ #тюльпан #СВО
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