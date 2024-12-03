Расчет РСЗО «Ураган» ночью уничтожил опорные пункты ВСУ

Расчеты РСЗО «Ураган» гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ в зоне СВО в ночное время. Минобороны РФ показало боевую работу наших военнослужащих.

Во время воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл замаскированные позиции ВСУ и передал информацию на командный пункт артиллерии. Получив координаты целей и данные разведки, расчеты 220-мм РСЗО «Ураган» нанесли удар.

В результате боевой работы артиллеристам удалось уничтожить опорные пункты и живую силу ВСУ на расстоянии до 35 километров. Корректировка огня велась с помощью расчетов БПЛА, они же фиксировали уничтожение целей.

В работе расчет РСЗО использует осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и бетонированным укреплениям противника. Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» позволяют вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции украинских боевиков, нарушая их пути снабжения.

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции на боевиков и технику ВСУ в Курской области. Получив подтверждение, что цели уничтожены, экипаж самолета вернулся на аэродром.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.