Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Юг» в ходе боев за освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике.

На уникальном видео показаны боевая работа экипажа, который осуществлял подавление опорных пунктов украинских боевиков на окраинах города, а также танковая дуэль с противником и применение комплексов активной защиты.

В ходе специальной военной операции командир танка Т-90М с позывным «Седой» вместе со своими подчиненными не раз вступал в прямое боестолкновение с техникой ВСУ западного образца, каждый раз выходя из нее победителем. В ходе одного из боев на Марьинском направлении экипаж бронемашины с тралом преодолел минное поле, «пробил» первую линию обороны украинских националистов, затем вышел на вторую линию обороны неприятеля, при этом огнем из главного орудия нанес урон личному составу ВСУ в опорных пунктах.

В ходе боя благодаря отличной динамической защите боевая машина выдержала прямое попадание из противотанкового комплекса противника и благополучно вернулась в пункт дислокации.

За мужество, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач на Марьинском направлении экипаж танка в полном составе был удостоен орденов Мужества.

Напомним, 25 декабря 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил об освобождении Марьинки в ДНР. Глава МО РФ отметил, что в городе более 3 000 домов, противник создал в ней большое количество серьезных укреплений. Укрепрайон ВСУ возводился девять лет.

По мнению британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, оставление Марьинки украинскими боевиками стало еще одним серьезным ударом по международной поддержке киевского режима. Он также считает, что 2024 год станет определяющим в Европе, предположив, что «он будет включать в себя новые победы России на Украине».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.