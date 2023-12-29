Оставление Марьинки украинскими боевиками стало еще одним серьезным ударом по международной поддержке киевского режима. Такое мнение в статье для газеты The Telegraph выразил отставной британский полковник Ричард Кемп.

«Еще один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет еще хуже», - говорится в материале.

Военный эксперт отметил, что поддержка Украины ослабевает все сильнее в связи с внутренними проблемами в западных странах и конфликтом на Ближнем Востоке, а провалы ВСУ на поле боя могут еще сильнее пошатнуть перспективы Киева на положительный исход в противостоянии с Россией.

Кемп считает, что 2024 год станет определяющим в Европе, предположив, что «он будет включать в себя новые победы России на Украине».

Ранее Politico сообщило, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз меняют стратегию по Украине, допуская уступки России. По словам источников издания, подобные настроения во властных кабинетах царят после провала «контрнаступления» ВСУ. Запад также намерен снизить зависимость Киева от иностранной помощи.